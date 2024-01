80 Regelverstöße: Die Dschungelcamper bekommen Bestrafung!

Sie müssen die Konsequenzen tragen. Im Dschungelcamp stellen sich noch elf verbleibende Stars der wohl größten Herausforderung ihres Lebens. Doch obwohl sie sich abseits der Zivilisation in der Wildnis befinden, müssen sie sich an strenge Regeln halten. Vorherige Staffeln der beliebten TV-Show zeigten bereits, dass die Nichteinhaltung dieser ein ordentliches Nachspiel hat. Nach 80 Regelverstößen folgt nun die Abrechnung im australischen Busch.

Nachdem Fabio ins Dschungeltelefon zitiert wurde, kehrt er mit der wohl unheilvollsten Nachricht ins Camp zurück. Versammelt am Lagerfeuer verkündet der Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer der Gruppe: "Stars, über 80 Mal wurde gegen diverse Camp-Regeln verstoßen, [...]. Das hat Konsequenzen." Dabei zählt er eine endlos lange Liste an unerlaubten Dingen vor – diese reicht von der Zweckentfremdung einiger Gegenstände bis hin zum Schmuggeln von Luxusartikeln. Auch deshalb heißt es für die Stars: "Die tägliche Zigarettenration wird bis auf Weiteres gestrichen."

Das stößt vor allem bei den Rauchern im Camt auf ordentlich Unmut – zumindest bei den meisten von ihnen. Während Sarah (55) das Ganze mit einem gefrusteten "Aber nur die Raucher werden bestraft? Was zur Hölle? Das ist hart", kommentiert, zeigt sich Kim (28) überraschend verträglich. "Das ist gut für unsere Lunge! Danke Dschungelcamp!", heißt es von ihr.

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia im Dschungelcamp

RTL Die Dschungelcamper 2024

