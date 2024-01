Abgebrochene Prüfung: So tief sitzt Dschungel-Leylas Trauma

Sie hat mit einigen Dingen zu kämpfen. Leyla Lahouar (27) nimmt in diesem Jahr am Dschungelcamp teil. Die Zuschauer wählten die Ex on The Beach-Bekanntheit gleich mehrfach in die Dschungelprüfung. Während sie einmal brillierte und ihre Mitcamper mit zehn von elf Sternen begeisterte, musste sie jedoch aufgrund von Panik auch zweimal abbrechen. Vor ihren Camp-Kollegen deutete die einstige Bachelor-Teilnehmerin daraufhin an, dass ihrer Angst ein Trauma zugrunde liegt. Ihr bester Freund und Dschungelbegleiter spricht nun über weitere Details.

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" verrät Lucca Brandstädter, dass Leyla mit mehreren Traumata zu kämpfen hat: "Leyla hat an vielen Dingen zu knabbern." Speziell die Angst davor, bei Dunkelheit in einem geschlossenen Raum eingesperrt zu sein, mache der TV-Persönlichkeit jedoch schwer zu schaffen. "Sie hat auch immer die Tür offen. Überall in ihrer Wohnung müssen die Türen offen sein. Und zum Beispiel in den Keller – also sie muss immer in den Keller gehen, um die Wäsche aufzuhängen – das kann sie auch nicht. Da muss immer jemand mitkommen", erklärt er weiter.

Doch Leyla kann erst einmal aufatmen: Die Zuschauer gönnten ihr eine kleine Verschnaufpause und wählten stattdessen Anya Elsner (20) und Kim Virginia Hartung (28) in die Prüfung. Während sich die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin über die Nominierung sichtlich freute, brach Kim in bittere Tränen aus.

RTL Leyla Lahouar und Twenty4tim im Dschungelcamp

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung

