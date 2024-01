Alles wieder gut? Kanye West und Bianca trotzen Skandalnews

Sie zeigen ein breites Grinsen! Kanye West (46) und die Beziehung zu seiner Ehefrau Bianca Censori sorgen seit geraumer Zeit für wilde Schlagzeilen. So soll der Rapper seine Partnerin manipulieren und öffentlich zur Schau stellen, indem er sie im Netz sexualisiert. Jetzt wurde das Paar aber bei einem gemeinsamen Shoppingtrip gesichtet – die beiden lächeln den Hass weg: Kanye und Bianca strahlen überglücklich bei einem gemeinsamen Ausflug im Regen!

Das ist auf mehreren Fotos zu sehen, die TMZ vorliegen. Dabei lacht das händchenhaltende Paar und ist in lange Regencapes gehüllt. Während der Ex von Kim Kardashian (43) einen bräunlichen Balenciaga-Regenmantel trägt, fällt Biancas Erscheinung besonders auf: Sie ist nämlich splitterfasernackt unter ihrem blauen Cape und hat außer einem schwarzen Slip und Lederstiefeln rein gar nichts an.

Und wegen dieser Art von Auftritten bekommt Kanye auf Instagram zahlreiche negative Kommentare. Die User machen den Rapper nämlich verantwortlich für Biancas skurrile Looks und werfen ihm vor, das Model öffentlich zu demütigen. Ein Nutzer schreibt: "Wer wird diese Frau vor Kanye retten?"

Anzeige

APEX / MEGA Kanye West und Bianca Censori, Mai 2023

Anzeige

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Anzeige

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de