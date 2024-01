"Demütigend": Kanye West empört mit neuen Fotos von Bianca

Mit diesen Aufnahmen sorgt Kanye West (46) mal wieder für Gesprächsstoff! Der Rapper und seine Frau Bianca Censori sind immer wieder mit ihren Looks in den Schlagzeilen – zuletzt aber vor allem die Australierin. Diese zeigt sich regelmäßig in ultraknappen Outfits, die kaum ihre Intimzonen bedecken. Ihrem Ehemann scheint es zu gefallen, denn er teilt ständig Schnappschüsse ihrer Nackedei-Styles. Mit seinem neuesten Posting treibt Kanye es nun aber auf die Spitze: Viele Fans machen sich Sorgen um Bianca!

Via Instagram teilt der 46-Jährige ein paar ziemlich schlüpfrige Fotos seiner Liebsten. Darauf trägt Bianca einen hautfarbenen Tanga-Body mit hauchdünnen Schnürungen, in dem ihr kompletter Po zu sehen ist. Dazu kombiniert sie Lederstiefel und eine Lackmaske. Bei Kanyes Fans kommen die Pics überhaupt nicht gut an. "Wer in aller Welt fügt einer Frau, die er als Ehefrau verehrt und liebt, so etwas Demütigendes zu?" und "Sieht aus, als wäre sie sein Haustier", lauten nur zwei empörte Kommentare. Ein weiterer User schreibt: "Wer wird diese Frau vor Kanye retten?"

Dass Kanye seine Frau gerne öffentlich zur Schau stellt, ist mehr als deutlich. Doch was steckt dahinter? "Die Bilder lassen vermuten, dass Kanye seine Frau als Sexobjekt anpreist. Objektivierung wird als respektlos und entmenschlichend angesehen", meint die Psychologin Carolyn Mair gegenüber The Sun. Der Rapper nehme nur Biancas Aussehen und "sexuellen Attribute" wahr.

Kanye West und Bianca Censori, 2023

Bianca Censori, Designerin

Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

