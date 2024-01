Ist Cora Schumacher wirklich im Krankenhaus? Das sagt RTL!

Wie steht es um Cora Schumacher (47)? In der dritten Folge vom Dschungelcamp rief die einstige Rennfahrerin den berühmten Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Danach verließ die Ex von Ralf Schumacher (48) den australischen Busch umgehend. Sie kämpfte im Camp und bereits vorher mit den Nachwirkungen einer Covid-Erkrankung. Insider behaupteten, dass sie deswegen sogar ins Krankenhaus musste. Nun meldet sich RTL dazu!

Im Liveticker auf der RTL-Seite gibt es nun rund um Cora Entwarnung: "Weil Cora Schumacher aktuell im Hotel Imperial verweilt, haben wir sie zur Nachuntersuchung geschickt. Auch hierbei ist keine abweichende medizinische Einschätzung gestellt worden." Demnach sei die 47-Jährige nach ihrem Exit untersucht worden, es sei aber nichts festgestellt worden. "Es bleibt dabei, es gibt keine medizinischen Gründe für Cora Schumachers Auszug", heißt es weiter in dem Statement.

Derweil wird immer noch heiß diskutiert, ob Cora das Camp wegen gesundheitlicher Probleme oder aus anderen Gründen verließ. Eine Theorie unter den Fans ist, dass sie zu viel über ihr Verhältnis zu ihrem Ex Ralf oder über ihren Flirt mit Oliver Pocher (45) ausplauderte. Dazu erklärte die Blondine aber auf Instagram: "Ich kann alles erzählen und sagen, was und wann und wem ich es möchte. Es gibt keine Knebelverträge, in denen ich mich da irgendwie fremdbestimmen lassen muss, irgendwas nicht zu sagen."

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2023

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2022 in Berlin

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

