So haben sich Prinzessin Eugenie und Jack kennengelernt

Prinzessin Eugenie (33) und ihr Mann Jack Brooksbank (37) führen bekanntlich eine Bilderbuchehe. Nachdem sie erstmals 2011 öffentlich als Paar aufgetreten waren, folgte 2018 die Hochzeit. Ihre Söhne August Philip Hawke Brooksbank und Ernest George Ronnie Brooksbank krönten kurz darauf das gemeinsame Eheglück. Im Oktober feierten die beiden bereits ihren fünften Hochzeitstag. Doch wie haben sich Eugenie und Jack damals eigentlich kennengelernt? In einem früheren Interview plauderten sie das aus.

In dem damaligen Verlobungs-Interview mit ITV schwelgte Jack in Erinnerungen: "Ich habe dich zuerst gesehen und wir haben uns einfach nur angestarrt." Die beiden seien 2010 zeitgleich zum Skifahren bei einem Freund in der Schweiz gewesen. "Ich hatte Schmetterlinge im Bauch und bin ganz aufgeregt gewesen", schwärmte die 33-Jährige damals. Noch am selben Abend sei Eugenie zu ihrer Mutter gerannt und habe gesagt: "Ich habe gerade diesen Jack getroffen! Ich mag diesen Typen wirklich sehr, und ich möchte, dass er mich auch mag."

Auch heute ist das Paar noch super-happy miteinander und lebt ein entspanntes Leben mit ihren Söhnen. Wie entspannt, zeigte Eugenie erst vor Kurzem im Netz. Auf Instagram postete die zweifache Mutter das erste gemeinsame Familienfoto. Das Bild zeigt sie zusammen mit Jack und den zwei Söhnen am Strand.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank im Juni 2022

