Extreme Schmerzen: Bereut Kerry Katona ihre Beauty-OP?

Bereut Kerry Katona (43) ihren jüngsten Schönheitseingriff? Der Atomic Kitten-Star hat sich in der Vergangenheit schon häufiger unters Messer gelegt. Dazu gehören unter anderem mehrere Brust-OPs, ein Po-Lifting, eine Gesichtsstraffung sowie eine Fettabsaugung. Außerdem setzt die fünffache Mutter auf Botox. Doch damit nicht genug: Vor wenigen Tagen ließ sie sich die Augenlider straffen. Mit den daraus resultierenden Schmerzen hat Kerry aber wohl nicht gerechnet.

In ihrer new!-Kolumne schreibt die Sängerin, dass sie mit dem Ergebnis des Eingriffs sehr zufrieden sei. Im Zuge ihrer Genesung habe sie jedoch eine Stelle am Auge aufgekratzt. "Mein Arzt sagte, das sei fast schmerzhafter als eine Entbindung. Ich habe mich so sehr beschwert, aber das ist komplett meine Schuld und hat nichts mit der Operation zu tun", erklärt Kerry. Doch das ist nicht alles. Sie habe auch heftige Blutergüsse und Schwellungen bekommen.

Dennoch ist für Kerry mit dem Eingriff ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen: "Ich wollte das schon eine Weile machen, weil meine Augen anfingen, sich schwer anzufühlen und ich spürte, wie die Haut überquoll, was mir nicht gefiel." Ihr Gesicht habe sich dadurch rein optisch nicht verändert. Es sei nur gestrafft, weil die überschüssige Haut über dem Auge entfernt wurde.

Kerry Katona im Frühsommer 2021

Kerry Katona im Juni 2023

Kerry Katona im Sommer 2021

