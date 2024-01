Trotz Gewalt: Für Dschungel-Leyla war ihr Ex die große Liebe

Leyla Lahouar (27) hat viel durchgemacht. Gestern sprach die einstige Ex on the Beach-Kandidatin mit Kim Virginia Hartung (28) im Dschungelcamp über ihre schmerzhafte Vergangenheit. Mit ihrem ersten Freund war die Beauty fünf Jahre zusammen. Doch die Beziehung nahm einen unschönen Verlauf – ihr Partner schlug sie und soll sogar versucht haben, sie mit einem Kissen zu ersticken. Trotz alledem war er für Leyla lange ihre große Liebe...

Im RTL-Interview berichtet Leylas bester Freund Lucca nun, dass die Beziehung zu Beginn traumhaft gewesen sei – doch nach zwei Jahren entpuppte sie sich als Albtraum. "Das war die große Liebe und irgendwann wurde es dann immer schlimmer", erinnert er sich. Sie habe mehrmals versucht, aus der toxischen Partnerschaft zu entkommen. "Es gab viele Versuche. Sie hat mehrere Male Schluss gemacht und irgendwann war dieser Punkt, wo sie einfach selber gemerkt hat, es geht nicht mehr", berichtet Lucca weiter. Inzwischen habe Leyla damit abgeschlossen und seither einen großen Wandel durchlebt.

Auch Kim öffnete sich ihrer Mitcamperin und berichtete, dass ihr Vater ihr gegenüber oft gewalttätig wurde. "Ich hatte einen sehr handgreiflichen Vater, der mich über den Boden geschliffen oder getreten hat! Das war ein Dauerzustand, bis ich zwölf war!", erklärte die 28-Jährige an Tag fünf am Lagerfeuer.

