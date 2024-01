Ausgleich für Kate: Prinz William unterstützt Kindermädchen

Prinz William (41) möchte nicht alles der Nanny seiner Kids überlassen! Nachdem sich Prinzessin Kate (42) einer OP am Bauch unterziehen musste, wird sie noch einige Wochen ausfallen. In dieser Zeit soll ein Kindermädchen den gemeinsamen Nachwuchs versorgen. Doch der zukünftige Thronfolger will sie dabei unterstützen. Adelsexperte Robert Hardman verrät im Gespräch mit People: "In der Vergangenheit hätte er mehr delegiert. Aber er will nicht alles dem Kindermädchen überlassen."

