Dschungelfans sauer: Diese drei sollten in die Auto-Prüfung!

Sie wünschten sich ein anderes Ergebnis! Heute Abend ist es so weit: Eine der beliebtesten Prüfungen im Dschungelcamp steht an: "Der große Preis von Murwillumbah". Drei Kandidaten begeben sich in ein Rennen mit Hindernissen – der Fahrer sieht nichts, der Wegweiser darf nicht sprechen und kommuniziert nur mit Händen und der Vermittler sitzt taub mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Ein Genuss für die Zuschauer – welche gestern fleißig abgestimmt hatten, wer rein muss, da angeteasert wurde, dass die Prüfung stattfindet. Letztendlich kam alles anders!

Die meisten Fans dachten wohl, dass sie mit ihren Votings alle drei Kandidaten wählen können. Doch die Produktion hatte andere Pläne. Nur einer wurde von den Zuschauern auserkoren, welcher sich wiederum zwei Camper für die Challenge aussuchen darf. Auf X sind zahlreiche User deshalb sauer: "Hä? Haben die die falsche Prüfung gezeigt zum Anrufen?" und "Wir suchen aus, mit wem die in die Prüfung dürfen, solange wir aussuchen dürfen. Nicht ihr. Ihr könnt nicht einfach mittendrin die Regeln ändern", heißt es beispielsweise.

Anscheinend wünschten sich viele Kim Virginia Hartung (28), Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) gemeinsam in dieser Prüfung – denn zwischen ihnen kam es zu einem großen Streit. Doch Kim wählte statt Leyla Tim aus. "Kim nimmt sicher Mike mit, damit Leyla ihn nicht bespringen kann während der Prüfung", scherzt ein Nutzer im Netz.

Anzeige

RTL Die Dschungelcamper 2024

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de