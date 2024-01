Hat Cora Schumacher schon mit Oliver Pocher abgeschlossen?

Sie hatte wahre Gefühle für ihn. Cora Schumacher (47) sorgt für ordentlich Trubel. Die diesjährige Dschungelcamp-Teilnehmerin verriet, dass sie mit Oliver Pocher (45) was am Laufen hatte. Der Comedian verarbeitete dies wie gewohnt auf humorvolle Art und Weise und stichelte gegen seinen Ex-Flirt. Das OnlyFans-Model zeigte sich daraufhin verletzt von ihm. Nach ihrem überraschenden Dschungel-Exit verrät Cora, ob sie noch an Olli hängt.

In der Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die gnadenlose Wochenbilanz" sprach die 47-Jährige offen über ihre Gefühle für Amira Pochers (31) Ex. Cora erklärte, dass sie sich mit Olli durchaus eine Zukunft vorstellen konnte: "Mir wäre es die Sache wert gewesen, weil ich ihn mag." Doch nachdem der 45-Jährige öffentlich nicht zu ihrer Romanze gestanden hatte, wolle Cora keinen Kontakt mehr zu Oliver. Auf die Frage, ob sie ihn wiedersehen wird, antwortete sie klipp und klar: "Ich weiß gar nicht, ob ich das noch möchte."

Vergangenen Sonntag hatte Oliver sich erstmals zu Cora geäußert. In einem Instagram-Video erklärte er sarkastisch: "Das mit Cora und mir, das sollte eigentlich geheim bleiben, aber wir sind so glücklich miteinander. Wir haben uns in der Bibliothek kennengelernt." Anschließend folgte ein Seitenhieb in Coras Richtung: "Ich wollte mal was anderes, einfach mal eine Frau mit Stil und Niveau."

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2023

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

