Nicht nur Kim: Noch jemand schmuggelte etwas in Dschungel

Aha – es gab also noch einen weiteren Übeltäter! Die diesjährigen Dschungelcamper kassierten gestern ihre erste Strafe. Grund dafür waren insgesamt satte 80 Verstöße gegen die Camp-Regeln. Unter anderem schmuggelte Kim Virginia Hartung (28) eine Wimpernbürste in die Wildnis. Deswegen wurden ihren Konkurrenten die Zigaretten gestrichen. Doch was nicht im TV gezeigt wurde: Ein anderer Promi ließ ebenfalls unerlaubt etwas mitgehen!

Wie RTL nun enthüllt, schmuggelte ausgerechnet Leyla Lahouar (27) ebenfalls etwas mit ins Dschungelcamp. Sie war diejenige, die Kims Verstoß den anderen Stars petzte. Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin nahm verbotenerweise ein schwarzes Haarband mit in den Urwald – also trägt auch sie eine Mitschuld an der Dschungel-Strafe. Inzwischen bröckelt die Stimmung zwischen den Stars. Mit Zigarettenentzug und kaum Essen ist es mit Sicherheit also nur noch eine Frage der Zeit, bis es so richtig knallt.

Gestern bekamen sich bereits Anya Elsner (20) und Lucy Diakovska (47) in die Haare. Die No Angels-Sängerin beschwerte sich über die mangelnde Rücksichtnahme ihrer Mitstreiterin bezüglich ihrer Wäsche. "Ich würde niemals nasse Sachen auf trockene legen", erklärte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin beleidigt nach ihrem Zoff mit der Musikerin.

Anzeige

RTL Dschungelcamperinnen Kim Virginia und Leyla Lahouar

Anzeige

RTL Leyla Lahouar, Fabio Knez und Lucy Diakovska im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Dschungelcamperin Anya Elsner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de