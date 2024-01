Zu krank fürs Dschungelcamp? Cora wird nicht geglaubt!

Das Dschungelcamp startete vor einer Woche in die neue Runde. Mit dabei sind unter anderem Heinz Hoenig (72), Mike Heiter (31) und David Odonkor (39). Auch Cora Schumacher (47) gehörte zu den Kandidaten der Jubiläumsstaffel – doch nicht sehr lang. Die Ex von Ralf Schumacher (48) verließ den australischen Busch bereits an Tag drei freiwillig. Dass Coras Gesundheit der wahre Exit-Grund gewesen sei, kaufen ihr die Dschungel-Fans nicht ab!

Einer Promiflash-Umfrage [Stand: 26. Januar, 10:48 Uhr] zufolge sind 1.042 (84,3 Prozent) von insgesamt 1.236 Lesern der Meinung, dass Cora die Reise aus anderen Gründen so plötzlich abgebrochen hat. 194 (15,7 Prozent) Teilnehmer wiederum sind der Meinung, dass wirklich der Husten und die Halsschmerzen zu ihrem Entschluss geführt hatten.

Auch die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Jolina Mennen (31) scheint von der Begründung der Kurzzeitcamperin nicht sonderlich überzeugt. "Wenn es Zweifel gegeben hätte, dass sie krank ist, wäre sie schon vorher raus gewesen", verriet sie in der Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die gnadenlose Wochenbilanz".

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp 2024

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

