Britney Spears will trotz Naschen ihr Traumgewicht erreichen

Britney Spears (42) hatte bereits früh Probleme mit ihrem Körperbild. Anfang des Jahres hängte die erfolgreiche Sängerin offiziell ihre Musikkarriere an den Nagel und beschäftigt sich nun viel mit ihrer Vergangenheit. In ihren Memoiren gab sie zu, ihr Vater Jamie Spears (71) habe ihren Körper während der 13-jährigen Vormundschaft immer wieder kritisiert. Im Netz spricht sie über ihre Liebe zum Essen und teilt offen ihr Gewicht.

"Ich gebe zu, Essen ist meine Schwäche!", postet der Popstar unter einem Instagram-Foto von einer Tasse heißer Schokolade. "Schon als Kind war beim Mittagessen mein Teller vor allen anderen leer. Ich bin eine leidenschaftliche Esserin", erklärt die Blondine. Ihr Gewicht bleibe dabei trotzdem immer ziemlich konstant bei 61 Kilo. Irgendwann möchte Britney ihr Traumgewicht von 57 Kilo erreichen, wobei sie mit der heißen Schokolade wohl eher das Gegenteil bewirken wird, stellt sie unter ihrem Beitrag fest.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die "Oops!…I Did It Again"-Interpretin erst kürzlich ein freizügiges Foto am Strand. In ihrer Lieblingspose präsentiert die Sängerin wieder ihren nackten Po und schaut dabei lasziv über die Schulter. Britney posiert ganz selbstbewusst und lässt sich ihre Unsicherheiten überhaupt nicht anmerken.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im Januar 2024

Getty Images Britney Spears, Sängerin

