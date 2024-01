Diss gegen Olli Pocher: Mit diesem Mann flirtet Cora jetzt!

Sie kann darüber lachen. Cora Schumacher (47) und Oliver Pocher (45) sorgten in den vergangenen Tagen vermehrt für Schlagzeilen, da die Ex von Ralf Schumacher (48) im Dschungelcamp ausplauderte, dass sie Sex mit dem Comedian hatte und in ihn verknallt sei. Aber dieser macht Witze über die ehemalige Rennfahrerin. Jetzt dreht sie den Spieß um: Cora stichelt mit einem Flirt-Foto im Netz gegen Olli!

Auf ihrem Instagram-Account postet die Beauty einen Schnappschuss, auf dem sie ihre Arme um einen Mann schlingt und einen Kussmund in seine Richtung macht. "Er will einfach nicht zu uns stehen! Dabei waren wir uns doch so nahe!", schreibt Cora dazu und vertaggt Olli auf dem Bild. Bei dem Objekt der Begierde der 47-Jährigen handelt es um den Reporter Sebastian Klimpke.

Dass es sich bei dem Bild um einen Scherz handelt, der Amira Pochers (31) Ex ärgern soll, finden vor allem ihre Fans klasse. "So lustig, ihm Kontra zu geben. [...] Echt peinlich, dass er es nicht zugibt!", amüsiert sich ein Follower und ein weiterer Nutzer äußert aufmunternde Worte: "Ach Cora, sei froh! Wer weiß, wie das geendet hätte! Alles hat einen Grund im Leben!"

Cora Schumacher mit dem Reporter Sebastian Klimpke

Cora Schumacher im Dschungelcamp 2024

Cora Schumacher, TV-Star

