Großer Zuschauererfolg: Das Dschungelcamp knackt Rekorde!

Das Dschungelcamp begeistert die Fans. Der diesjährige Cast um Felix von Jascheroff (41), Anya Elsner (20) und Mike Heiter (31) scheint eine unendliche Quelle für Drama zu sein. Das Spektakel in Down Under ist sogar so beliebt, dass die Streamingplattform RTL+ bereits unter dem Ansturm der Fans zusammenbrach. Für den Auftakt der Jubiläumsstaffel gibt es nun noch einmal ordentliche Quotennachschläge: Der Dschungel knackt gleich mehrere Rekorde!

In der Nachgewichtung siegt das TV-Camp auf ganzer Linie, wie RTL berichtet. Die erste Folge erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Wert seit über fünf Jahren: Ganze 40,65 Prozent schalteten am vergangenen Freitag ein. Die Gesamtreichweite der Folge stieg auf 5,26 Millionen Zuschauer. Auch die zweite Folge stellte einen neuen Spitzenwert auf. Der Dschungel generierte die höchste zeitversetzte Nutzung, die jemals für eine RTL-Sendung gemessen wurde – ein dickes Plus von knapp einer Million Zuschauer gibt es nun auf die ohnehin schon gute Quote obendrauf.

Tatsächlich hört es hier noch nicht auf mit den geknackten Rekorden – von einer Glanzleistung kann allerdings nicht die Rede sein. Innerhalb der ersten sechs Tage brachen die Realitysternchen Leyla Lahouar (27) und Kim Virginia Hartung (28) zusammen bereits drei Prüfungen ab. Auch das gab es im Dschungel zuvor noch nie.

RTL / Stefan Thoyah Die Dschungelcamp-Kandidaten 2024

RTL / Stefan Thoyah Der Dschungelcamp-Cast 2024

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

