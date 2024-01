Haarige Veränderung! So sah Dschungel-Star Fabio früher aus

Optisch hat er eine krasse Verwandlung hingelegt! Fabio Knez war durch seine Teilnahme bei Make Love, Fake Love bekannt geworden. In der Datingshow mit Yeliz Koc (30) ist der Staubsaugervertreter nicht nur wegen seines einzigartigen Charakters aufgefallen, sondern auch wegen seines speziellen Looks. Der Dschungel-Star trägt seine Haare lang und in seinem Gesicht sorgt ein markanter Schnauzer für einen Wiedererkennungswert. Doch das war nicht immer so: So sah Fabio früher aus!

Auf seinem Instagram-Profil sind teilweise noch alte Fotos zu sehen. Bevor Fabio anfing, Sport zu machen und seinen Körper zu definieren, sah er auch sonst ganz anders aus: Von den langen Haaren fehlt jede Spur und auch seinen Schnauzer suchen die Fans auf den Aufnahmen vergeblich. Auch Fabios Statur war auf den Fotos von 2014 oder 2015 noch eine andere. Mit dem Aufbau von Muskelmasse begann auch seine optische Veränderung bis hin zu seinem heutigen Look.

Aktuell kämpft der Realitystar im Dschungelcamp um die Krone. Laut einigen Zuschauern schlägt er sich dabei richtig gut. "Fabio ist einer meiner Favoriten. In jeder Show hat er sich so toll gezeigt. So sympathisch", schreibt ein Fan unter einem aktuellen Instagram-Beitrag der offiziellen Seite des Dschungelcamps. Ein anderer fasst sich kurz: "Fabio auf die eins." Diese Meinung vertreten auch einige Promis. Auch sein Kumpel Yasin Mohamed (32) findet: "Der Bub hat jetzt schon für seinen Unterhaltungsfaktor die Krone verdient."

Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez vor seiner Karriere als Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Influencer

Anzeige

RTL Fabio Knez und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de