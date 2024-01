Ist sie echt krank? Cora Schumacher teilt ihren Arztbrief!

Geben die Hater nun endlich Ruhe? An Tag drei im Dschungelcamp sorgte Cora Schumacher (47) für eine faustdicke Überraschung. Die ehemalige Rennfahrerin schmiss freiwillig hin und verließ das australische Dickicht unter anderem wegen eines schlimmen Hustens. Bereits vor ihrem kurzen Abenteuer klagte die Ex von Ralf Schumacher (48) über gesundheitliche Probleme. Allerdings kaufen viele der Blondine eben genau das nicht ab. Darüber ist Cora extrem stinkig – sie teilt einen Beweis für ihre schlechte Verfassung!

In ihrer Instagram-Story postet Cora nun einen Arztbrief, der belegen soll, dass sie das Dschungelcamp wegen gesundheitlicher Probleme verließ. Das Attest belegt, dass sie auf das Coronavirus, Influenza sowie das RSV-Virus getestet wurde. "Schlimm genug, dass ich das hier tun muss, damit ich von bescheuerten Schlagzeilen-Schmarotzern meine Ruhe habe", schimpft sie 47-Jährige zu dem Krankenschein. Merkbar aufgebracht und enttäuscht, fragt sie weiter: "Wie könnt ihr mich nur dermaßen angreifen? Ich habe euch nie etwas getan!"

Nach Coras Dschungel-Abbruch äußerten auch einige Stars in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die gnadenlose Wochenbilanz" Zweifel an der ganzen Situation. "Das Husten bringt ja keinen um. Sie hat nicht am Lagerfeuer geschlafen", erklärte beispielsweise Julian F.M. Stoeckel (36). Ex-Camper wie Jolina Mennen (31) stimmten ihm zu.

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel, Entertainer

