Kathy Hilton gab ihrer Tochter Paris Nachhilfe beim Wickeln!

Paris Hilton (42) durfte sich im vergangenen Jahr über doppelten Kindersegen freuen: Nachdem das Model und sein Ehemann Carter Reum zunächst Eltern des kleinen Phoenix geworden waren, machte Ende 2023 die Geburt der kleinen London das Familienglück perfekt. Beide Kinder kamen mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Um ihrer neuen Rolle als Mama gerecht zu werden, holte sich die Hotelerbin Unterstützung bei ihrer Mutter: Kathy Hilton (64) gesteht, dass Paris viel Nachhilfe bei der Kinderbetreuung nötig hatte!

Die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit gibt im Interview mit Us Weekly zu, dass Paris teilweise bei null anfangen musste: "Vor ein paar Monaten bin ich durchgedreht, als ich ihr ein paar Dinge beibrachte, ich vergaß, die Windel über den Intimbereich zu legen, und [Phoenix] fing an zu pinkeln und es lief ihr ins Gesicht." Damit habe die 42-Jährige nicht gerechnet. "Sie sagte: 'Oh, warum hast du mich nicht davor gewarnt?' Und ich dann so: 'Ok, so machen wir das also…' Sie lernt Stück für Stück", erinnert sich Kathy.

Erst kürzlich sah sich Paris einem Shitstorm ausgesetzt: Die Fans hatten aufgrund einer flapsigen Äußerung der DJane vermutet, dass sie ihren Sohn lange Zeit nicht selbst gewickelt hatte. "Ich habe einfach nur ein bisschen herumgealbert, hier könnt ihr sehen, dass ich seine Windel direkt in der Nacht, als er nach Hause kam, gewechselt habe", stellte Paris die Situation auf X klar.

Getty Images Paris Hilton und ihre Mutter Kathy bei den Fashion Los Angeles Awards in Beverly Hills im April 2022

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

