Übertriebener Luxus? North West (10) lebt wie ein Star

Sie lässt es sich richtig gutgehen! Kim Kardashians (43) ältester Sprössling North West (10) ist bereits ein kleiner Profi, was Social Media betrifft. So eifert sie ihrer berühmten Mama fleißig nach und teilt im Netz vermehrt Einblicke in ihren turbulenten Alltag als Promi-Tochter. Und was sie zuletzt alles erlebte, zeigt die Schülerin jetzt ihren Fans: North veröffentlicht mehrere Schnappschüsse aus ihrem Luxusleben!

Auf dem TikTok-Account, den ihre Mama Kim managt, nimmt die Kleine ihre Follower auf eine abwechslungsreiche Tour mit. So ist die Zehnjährige beispielsweise bei einer Gesichtsbehandlung oder einem lustigen Trip in Disneyland mit einer Freundin zu sehen. Und auch gemeinsame Momente mit ihrer jüngeren Schwester Chicago West veröffentlicht North und posiert mit der Sechsjährigen in einem superstylishen Zwillingslook.

Dass sie gerne Momente aus ihrem glamourösen Leben teilt, bewies die Schülerin auch vor wenigen Tagen auf der Plattform. Während ihr Papa Titanprothesen bekommen hatte, postete die Zehnjährige ein Bild von ihren funkelnden Grillz. Dabei handelt es sich anders als bei den Beißern von Kanye West (46) um Aufsteckkappen, die keine Behandlung der Zähne erfordern.

Anzeige

TikTok / kimandnorth North West und eine Freundin, im Januar 2024

Anzeige

TikTok / kimandnorth North West und Chicago West, im Januar 2024

Anzeige

TikTok / @kimandnorth North West im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de