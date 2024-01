"Zu schnell": Laura Maria Rypas Sohn kann schon laufen!

Wie die Zeit vergeht. Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (31) gehen seit geraumer Zeit gemeinsam durchs Leben. Aus seiner Beziehung mit Sarah Engels (31) hatte der Musiker Sohn Alessio (8) mit in die Beziehung gebracht. Ende 2022 war dann auch das erste gemeinsame Kind des Paares, Söhnchen Leano, zur Welt gekommen. Zuletzt verkündeten die beiden sogar erneut Nachwuchs zu bekommen. Nun feiern sie bereits den nächsten Meilenstein: Laura und Pietros Sohn Leano kann schon laufen!

"Leanos erste Schritte alleine", schreibt die 28-Jährige zu einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil. Dazu teilt sie ein kurzes Video, das den ganz besonderen Meilenstein ihres kleinen Sprösslings festhält. Auf wackeligen Beinen macht ihr Sohn seine ersten Schritte, um am Ende in den Armen seiner Mama zu landen. Obwohl die Influencerin dabei sichtlich stolz wirkt, scheint ihr die schnell vorübergehende Zeit auch zu schaffen zu machen. "Oh Gott... das geht mir jetzt alles plötzlich viel zu schnell", kommentiert sie den zuckersüßen Clip.

Obwohl Laura den besonderen Moment ihres Rackers auch mit einem weinenden Auge feiert, könnte das Paar aktuell sicherlich kaum glücklicher sein. Mit einem Post im Netz verkündeten sie ihrer Community die wohl schönste Botschaft: "Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro und Lauras Sohn Leano macht erste Schritte

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

