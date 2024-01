Kaley Cuoco ehrlich: Ihre einjährige Tochter guckt viel TV

Kaley Cuoco (38) ist stolze Mama einer kleinen Tochter. Für die The Big Bang Theory-Darstellerin und ihren Partner, dem "Iron Fist"-Schauspieler Tom Pelphrey (41), war es Liebe auf den ersten Blick. Schon ein Jahr nach ihrem ersten Kennenlernen im April 2022 durften sie sich über Nachwuchs freuen. Seither geben die frischgebackenen Eltern immer wieder süße Einblicke in das Leben mit ihrer kleinen Matilda. Jetzt verrät Kaley sogar ihren absoluten Lieblings-Mama-Hack.

Im Interview mit USA Today findet die Schauspielerin ehrliche Worte: "Einige werden mich dafür hassen, aber das ist mir egal. Meine Tochter hat jeden Disneyfilm, den es gibt, gesehen und sie liebt es!" Weiter gesteht die 38-Jährige: "Wenn Matilda durchdreht, dann setzte ich sie auf die Couch und mache ihr einen Film an. Diese zehn Minuten Ruhe sind für mich großartig." Manchmal schaue die US-Amerikanerin sogar gern mal selbst mit, besonders wenn "Micky Mouse" im TV läuft. Auf Kritik zum vielen Fernsehen reagiert Kaley entspannt: "Jedes Kind ist anders. Mein Rat ist es, keinen Rat anzunehmen."

Matilda liebt scheinbar nicht nur Disney, sondern ist sogar ein kleiner "The Big Bang Theory"-Fan. "Ich habe ihr den Anfang von Big Bang gezeigt, das ist so ein lustiges Lied, also habe ich es eines Tages angemacht und sie saß da und liebte es", schwärmte die "Role Play"-Produzentin kürzlich in der "Jennifer Hudson Show".

