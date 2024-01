Leyla hätte sich einen Dschungelkuss von Mike gewünscht!

Sie will mehr! Seit Tagen gibt es im Dschungelcamp wegen einer Sache Stress: der Flirt von Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27). Denn die Ex des Love Island-Stars Kim Virginia Hartung (28) ist auch in der Show und darf sich das Ganze von Nahem anschauen. Bisher war noch alles harmlos – es wurde nur mal gemeinsam geplanscht und ein bisschen geflirtet. Doch Leyla würde Mike auch tatsächlich mal knutschen!

Nach der gemeinsamen Schatzsuche, bei der die zwei sehr viel Zeit gemeinsam verbracht und auch tiefe Gespräche geführt hatten, meint Fabio: "Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass da nichts ging." Es lief zwar nichts, doch Leyla überrascht im Einzelinterview: "Von mir aus hätte da auch ein Kuss fallen können oder so. Er hat so süße Teddybären-Augen, er ist schon cute." Die Bachelor-Bekanntheit wünscht sich also tatsächlich etwas mehr Nähe von Mike!

Sie ist sich aber sicher: Ihr Mitcamper wird sich ihr nicht annähern – aus einem bestimmten Grund. Leyla hatte mal Kontakt mit Mikes Dschungelbegleitung Eugen Lopez und der Bro-Code darf wohl nicht gebrochen werden: "Da war aber nie etwas Körperliches oder etwas mit Gefühlen. Aber aus diesem Grund ist Mike gehemmt."

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Die Dschungelcamper reden

