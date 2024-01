Süßer Clip: Khloé Kardashians Sohn Tatum kuschelt mit Katze

Das ist zu süß, um wahr zu sein! Khloé Kardashian (39) ist eins der bekanntesten Gesichter im Reality-TV. Gemeinsam mit ihrer Familie gibt sie bei The Kardashians einen Einblick in ihren glamourösen Alltag – dabei zeigen sie der Welt sowohl die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Doch auch auf Social Media teilt die zweifache Mutter regelmäßig ganz intime Aufnahmen – so wie auch jetzt wieder. In einem aktuellen Video von Khloé schmust Söhnchen Tatum mit seinem pelzigen Freund.

Auf Instagram teilt die 39-Jährige das süße Video ihres fast 18 Monate alten Sprösslings. In diesem pirscht sich der Kleine vorsichtig an den offenbar neuesten Familienzuwachs heran. Nach einem aufgeregten "Kätzchen", begrüßt Tatum (1) den Vierbeiner anschließend mit einem sanften "Hi", bevor er sich zu ihm auf den Boden gesellt. "Samstags-Geschwisterkuscheln und ein Video von der geduldigsten Katze aller Zeiten! Das graue Kätzchen ist so süß", schreibt Khloé zu dem Post, der zudem noch einen Schnappschuss ihrer beiden Kids beim Schmusen zeigt.

Während sich Khloé in dem Video sichtlich gut gelaunt wirkt, schien das zuletzt nicht der Fall gewesen zu sein. Zumindest vermuteten das ihre Fans. Im Netz hatte die Beauty ein tränenreiches Foto veröffentlicht und damit ihre Fans in Sorge versetzt. "Warum hast du Tränen in den Augen? Was ist passiert?", schrieb daraufhin ein Follower.

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson mit einer Katze

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Tochter True und Sohn Tatum

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

