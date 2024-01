Deeptalk im Dschungelcamp: Mikes Tochter war nicht geplant

Das Dschungelcamp bietet Raum für das ein oder andere emotionale Geständnis. Seine Tochter Aylen mit Ex-Freundin Elena Miras (31) ist für Mike Heiter (31) eigentlich thematisch ein rotes Tuch. Die beiden haben nur wenig Kontakt. Mit Twenty4tim (23) hat er wohl jedoch einen vertrauensvollen Zuhörer gefunden: Beim Wäschewaschen öffnet er sich jetzt plötzlich dem Influencer. Mike und Tim teilen ein emotionales Gespräch über ihre Familienverhältnisse!

Tim fragt den Realitystar, ob er eigentlich Papa werden wollte. "Es war nicht geplant. Wir sind zusammengekommen und dann war sie halt direkt schwanger", erinnert sich Mike. Bis zu seiner Trennung von Elena habe die kleine Familie recht gut funktioniert. "In den ersten zwei Jahren war ich da und konnte das Vatersein lernen", erklärt er. Doch nach dem Liebes-Aus wurde auch der Kontakt zu seiner Tochter weniger.

Tim fühlt sich an die Trennung seiner Eltern erinnert: "Ich war fünf. Ich weiß noch, wie sie sich damals angeschrien haben." Auch Jahre später sei die Beziehung zu seinem Vater nicht die beste gewesen. Tims Vater habe andere Vorstellungen gehabt, was die Zukunft des Influencers angehe. Mike findet liebe Worte für seinen Camp-Kollegen: "Du bist so, wie du bist und so wie du bist, bist du gut."

