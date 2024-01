Ausraster: Kanye West reißt Paparazzo Telefon aus der Hand!

Ihm platzt schon wieder der Kragen! Kanye West (46) sorgte in den vergangenen Monaten für so einige Schlagzeilen. Nicht nur mit den Nackt-Pics seiner Frau Bianca Censori eckt der Rapper an, sondern auch mit seinem Verhalten. Immer wieder äußert er sich auf kritische Art und Weise, pöbelt wild herum oder legt sich mit verschiedenen Leuten an. Nun gibt es erneut einen Vorfall: Kanye rastet gegenüber einer Fotografin komplett aus!

Nach einem Event in Hollywood will ein weiblicher Paparazzo von dem 47-Jährigen wissen, ob seine Ehefrau noch einen freien Willen habe. Daraufhin eskaliert die Situation: Der Musiker reißt der Fotografin plötzlich das Handy aus der Hand, mit dem sie ihn zuvor gefilmt hat. "Frag mich nicht so eine dumme Scheiße. Ich bin ein Mensch", ruft er verärgert und fragt, warum so "respektlose Fragen" über seine Frau gestellt werden. Nach langem Hin und Her gibt Kanye ihr schließlich ihr Smartphone zurück, wie in Aufnahmen von TMZ zu sehen ist.

Diese Auseinandersetzung ist noch mal gut ausgegangen. Vor etwa zwei Jahren artete ein Streit des "Runaway"-Interpreten aber aus und er wurde handgreiflich: Ein Mann – laut Kanyes eigenen Angaben bei Hollywood Unlocked ein Paparazzo – wartete vor einem Aufnahmestudio auf ihn und fragte nach einem Autogramm. Ye stieg daraufhin aus seinem Auto und schlug auf den Unbekannten ein, der später Anzeige erstattete.

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

MEGA Kanye West auf dem Weg zu einem Basketballspiel von Sohn Saint

