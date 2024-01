Ekel-Hotel: Das erwartet Lucy bei heutiger Dschungelprüfung!

Wird sie sich alle Sterne holen können? Seit über einer Woche kämpfen die diesjährigen Kandidaten im Dschungelcamp um die begehrte Krone. Tag für Tag müssen sich die Promis in ekligen Prüfungen beweisen, um sich anderes Essen als Bohnen und Reis zu sichern. Für die heutige Challenge wurde No Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47) von ihren Mitcampern auserwählt. Und ihre Aufgabe hat es ganz schön in sich: Lucy muss ins Ekel-Hotel einchecken!

In einer kurzen Preview von RTL kriegen die Zuschauer einen kleinen Einblick in das, was die 47-Jährige in der heutigen Dschungelprüfung durchstehen muss. In einem Hotel mitten im Urwald muss sie sich von Zimmer zu Zimmer kämpfen. Dort erwarten die Musikerin neben den Sternen aber auch ein paar tierische Gäste. Diese scheinen ihr aber nicht sehr viel auszumachen. Wie viele Punkte sich Lucy wohl letztendlich holen kann?

In ihrer vorherigen Challenge mit David Odonkor (39) war sie ziemlich erfolgreich: Die beiden mussten mit Schlössern befestigte Sterne befreien, während Ratten, Echsen und Kakerlaken um sie herum krabbelten. Aber das stellte überhaupt kein Problem für sie dar: Sie konnten sich alle zehn Sterne sichern und ihrem Team ein Festmahl bescheren.

Anzeige

RTL David Odonkor und Lucy Diakovska im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Lucy Diakovska, im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Sarah Kern, im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de