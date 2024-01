Felix' Tränen im Dschungelcamp: Seine Verlobte leidet mit

Sie möchte für ihn da sein! Schon fast zwei Wochen hausen die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt im Dschungelcamp. Bislang schlug sich Felix von Jascheroff (41) ziemlich wacker und fiel nur hin und wieder mit besserwisserischen Äußerungen auf – doch am gestrigen Abend brachen auch bei dem GZSZ-Star die Dämme: Im Dschungeltelefon flossen bei dem Schauspieler plötzlich die Tränen. Felix' leidender Anblick ist für seine Verlobte kaum zu ertragen!

Wie sehr Sophie Winterberg mit ihrem Liebsten leidet, macht sie jetzt im Interview mit RTL deutlich. "Felix so fertig und emotional zu sehen – das ist nicht so schön natürlich", erklärt die zukünftige Frau des 41-Jährigen und fügt außerdem hinzu: "Da möchte ich ihn auch am liebsten drücken und ihm ein bisschen Kraft noch schenken." Sophie ist sich sicher: Durch den Schlafmangel und die Rückenschmerzen kommt Felix "an seine Grenzen".

"Ich glaube, er ist da auch ein bisschen locker rangegangen und hat das ziemlich unterschätzt", erklärt die dunkelhaarige Beauty ebenfalls. Ein freiwilliger Exit soll für Felix dennoch nicht infrage kommen. "Ich glaube nicht, dass er freiwillig abbrechen würde, aber ich glaube, er wäre nicht traurig gewesen, wenn er rausgegangen wäre", ist sich Sophie sicher.

Anzeige

Instagram / soffi_wi Felix von Jascheroff und seine Verlobte im März 2022

Anzeige

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

Anzeige

AEDT Felix von Jascheroff und seine Freundin Alexandra Sophie im Febraur 2023 bei der Berlinale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de