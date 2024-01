Knutsch-Geheimnis! Diesen Viva-Moderator küsste Heidi Klum

Von dieser Liaison wusste bisher noch niemand! Heidi Klum (50) hatte bereits so einige Männer an ihrer Seite, darunter Formel-1-Manager Flavio Briatore (73), Musiker Seal (60) und Kunsthändler Vito Schnabel (37). Aktuell ist das Model mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (34) verheiratet. Im Netz zeigt das Paar regelmäßig sein Liebesglück. Es soll aber noch ein weiterer Mann auf der Kuss-Liste der Beauty stehen. Dieser Moderator versiegelte ebenfalls die Lippen mit Heidi!

In seinem Podcast "Ab 17" plaudert der einstige Viva-Moderator Markus Kavka (56) aus, dass er Heidi Anfang der 90er einen Kuss gestohlen hat! "Man kannte die da noch nicht, aber da hat die auf jeden Fall schon gemodelt", berichtet er. Die Blondine sei damals 19 Jahre alt gewesen und er drei oder vier Jahre älter. "Und da war die damals schon die Schönste im Ort. Und da hat man halt so random rumgeknutscht in Bergisch Gladbach", erklärt der Ingolstädter weiter.

Mittlerweile hat Heidi im Gegensatz zu ihren vergangenen Beziehungen einen jüngeren Mann an ihrer Seite. Der Altersunterschied von 16 Jahren stört den Gitarristen aber nicht im Geringsten. "Grundsätzlich denke ich mir: Wo die Liebe hinfällt... Man kann sich das nicht aussuchen", stellte er im Podcast "Mordlust" klar.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Markus Kavka, Moderator

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de