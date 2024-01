Noch acht übrig: Welcher Dschungelcamper soll heute gehen?

Es wird immer leerer im australischen Busch! Das Dschungelcamp zieht die Zuschauer bereits seit über einer Woche in seinen Bann. Mittlerweile sind von den ursprünglichen zwölf Stars jedoch nur noch acht übrig. Cora Schumacher (47), Sarah Kern (55), Anya Elsner (20) und David Odonkor (39) sind schon ausgezogen. Heute Abend steht das nächste Voting an. Welchen Promi wollt ihr als Nächstes nach Hause schicken?

Die acht verbliebenen Kandidaten haben schon einiges durchgemacht, doch alle wollen weiterhin die Krone holen! Fabio Knez entpuppte sich in den vergangenen Tagen als wahrer Fan-Favorit und auch Twenty4tim (23) musste um seinen Platz am Lagerfeuer bisher noch nicht bangen. Kim Virginia Hartung (28) und Leyla Lahouar (27) sorgten schon für viel Drama – sie wollen ihre Pritschen aber ebenso wenig räumen wie ihr Flirt Mike Heiter (31).

Lucy Diakovska (47) scheint noch so motiviert wie am ersten Tag im Urwald zu sein. Reicht das für die nächste Entscheidung? Der Campälteste Heinz Hoenig (72) ist auch noch mit von der Partie und hofft trotz großen Heimwehs darauf, auf dem Dschungelthron Platz nehmen zu dürfen. Bei Felix von Jascheroff (41) flossen gestern die Tränen – ob er die Herzen der Fans so erobern konnte, bleibt abzuwarten. Welcher Promi soll rausfliegen? Stimmt ab!

Stefan Thoyah Kim Virginia, Twenty4tim und Mike Heiter im Dschungelcamp

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024

