Robert Geiss: 60. Geburtstagswunsch geht nicht in Erfüllung

Robert Geiss (60) ist für seinen schrecklich glamourösen Lebensstil bekannt. In der Reality-Doku Die Geissens, gewähren er, seine Ehefrau Carmen (58) und die gemeinsamen Töchter Davina (20) und Shania (19) einen Einblick in ihren Alltag. Das Leben des Unternehmers ist voll von Luxus. Neben Immobilien und einer Jacht kann er sich nahezu alles kaufen, was er möchte. Ausgerechnet zu seinem 60. Geburtstag hat Robert dann doch einen Wunsch, den er sich nicht erfüllen kann.

In "Die Geissens" erzählt Robert: “Ich träume schon lange von meinem eigenen Flugzeug. Aber die Preise sind auch mir zurzeit zu hoch, da muss ich mich noch etwas gedulden.“ Auch dieses Jahr gebe es also kein fliegendes Geburtstagsgeschenk, lacht der TV-Star in die Kamera. Ein weiterer Geburtstag des Millionärs vergeht ohne, dass sein Traum vom eigenen Flugzeug wahr wird.

Obwohl der zweifache Vater eigentlich kein Problem, mit dem Älterwerden hat, lügt er manchmal bei seinem Alter. Der 60-Jährige gibt sich dann noch für 59 aus. "60 hört sich dann auch manchmal für mich zu krass an", gibt der TV-Star zu.

Instagram / carmengeiss Die Geissens

RTLZWEI Robert Geiss in "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie"

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss im Dezember 2022

