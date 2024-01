60. Geburtstag: Wie geht Robert Geiss mit dem Altern um?

Ein besonderer Tag für Robert Geiss (60)! Der Unternehmer und seine Frau Carmen (58) sind schon seit Jahren nicht mehr aus dem TV wegzudenken. Mit der Reality-Doku Die Geissens, in der ihr luxuriöses Leben gezeigt wird, wurde das Paar und seine zwei Töchter zu echten Ikonen. Nun feiert der gebürtige Kölner seinen 60. Geburtstag. Belastet ihn das Älterwerden? Promiflash hat bei Robert nachgefragt!

"Am Ende des Tages ist es auch einfach nur eine Zahl. Aber ich gebe zu, dass ich schon manchmal lüge und sage, dass ich 59 Jahre alt werde. 60 hört sich dann auch manchmal für mich zu krass an", gibt der TV-Star lachend gegenüber Promiflash zu. Robert fühle sich einfach noch nicht so alt. Sein Papa Reinhold sei aber eine große Inspiration, was das Älterwerden betrifft: "Mein Vater ist schon weit über 80 und der ist superfit. Der fährt mit seinem Mountainbike die Berge hoch."

So ein runder Geburtstag muss natürlich auch gebührend zelebriert werden. Was steht für Robert und seine Familie auf dem Programm? "Wir feiern in Dubai", verrät der Familienvater gegenüber Promiflash. Er wisse aber nicht, was genau auf ihn zukommt: "Carmen wird alles organisieren, ich halte mich aus der Planung raus."

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" immer montags, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

Instagram / carmengeiss Die Geissens

Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss, deutsche Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de