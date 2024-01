Dschungel-Kim weint wegen Leyla: Gloria Glumac hatte Mitleid

Sie hat Mitleid mit ihrer Freundin. Kim Virginia Hartung (28) sorgt für gespaltene Meinungen. Im Dschungelcamp traf sie auf Mike Heiter (31), zu dem sie in Down Under ein schwieriges Verhältnis hat. Der Love Island-Hottie versteht sich mit Leyla Lahouar (27) prächtig, die wiederum keine Lust auf das Drama seines Ex-Flirts hat. An Tag 12 suchte die Mannheimerin das Gespräch mit ihr und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Leylas Reaktion stößt bei BFF Gloria Glumac (31) auf Unverständnis.

Kims Freundin sprach sich in der Sendung "Die Stunde danach" für eine Versöhnung der beiden Frauen aus. Gloria verurteilte Leylas kalte Reaktion auf Kims Tränen: "Die hatten das Gespräch, als sie Lucy begleitet haben. [...] Das ist nicht so gut kommuniziert worden. Tränen sind ein Stoppschild. Ich fand es schade, dass Leyla dieses Stoppschild einfach überfahren und gesagt hat, sie sind 'fake'." Kim so zu sehen, habe Gloria mitgenommen: "Das tat mir unnormal leid für sie."

Die Influencerin scheint mit ihrer Einschätzung nicht allein zu sein. Im Netz gaben die Zuschauer eine Einschätzung zum Gespräch der beiden Frauen ab. "Gott, Kim so schluchzen zu hören, tut mir so weh", schrieb ein User auf X. Ein anderer Fan fand deutlichere Worte: "Ich finde es so eklig, wie Leyla das da falsch erzählt und wie sie da lachend reinkommt, während sie jemanden zum Heulen gebracht hat? Das ist echt Mobbing langsam."

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Oktober 2023

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung bei ihrem Gespräch

