Fünftes Kind unterwegs: Peter Andre verrät den Geburtstermin

Peter Andre (50) gibt Details zur Schwangerschaft seiner Liebsten preis. Der Sänger wird bald fünffacher Vater. Mit seiner Ex-Frau Katie Price (45) hat er zwei Kinder ebenso wie mit seiner jetzigen Gattin Emily. Doch vor wenigen Monaten machte das Paar öffentlich, dass es weiteren Nachwuchs erwartet. Bis zur Geburt ist es auch nicht mehr allzu lange hin. Denn Peter macht jetzt eine grobe Angabe zum Entbindungstermin öffentlich!

Im "Good Morning Britain"-Interview plaudert der einstige Dschungelcamp-UK-Teilnehmer aus, dass seine Frau noch acht bis neun Wochen Schwangerschaft vor sich habe. Demnach müsste das Kind Ende März oder Anfang April das Licht der Welt erblicken. Welches Geschlecht ihr Nachwuchs hat, wollen Peter und Emily noch nicht verraten: "Wir werden uns dieses Mal überraschen lassen."

Ende des vergangenen Jahres waren der Musiker und die Ärztin in großer Sorge um das Baby, da Emily in die Notaufnahme musste. Peter gab schnell Entwarnung – auch jetzt betont er, dass es ihr gut gehe. Dass sie die Schwangerschaft so meistere, wisse er sehr zu schätzen: "Ich habe wirklich eine Menge Respekt, wenn man sieht, was sie durchmacht."

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/peterandre Peter Andre, TV-Persönlichkeit

Anzeige

Getty Images Peter Andre, Sänger

Anzeige

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de