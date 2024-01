Mike Heiters Mama rät ihm vom Dschungel-Sex mit Leyla ab

Mama hat doch immer recht! Auch in diesem Jahr ist im Dschungelcamp eine Menge Drama vorprogrammiert: Im australischen Busch traf Kim Virginia Hartung (28) auf ihren Ex-Flirt Mike Heiter (31). Doch statt alte Gefühle aufleben zu lassen, stichelt die TV-Bekanntheit immer wieder heftig gegen ihn – und treibt ihn geradewegs in die Arme ihrer Kontrahentin Leyla Lahouar (27). Seitdem sind die beiden mächtig am Flirten. Doch könnte zwischen Mike und Leyla im Dschungel mehr laufen? Seine Mama zumindest rät ihm davon ab!

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" macht Astrid Heiter nun deutlich, dass ihr Sohnemann auf ein Schäferstündchen mit seiner Reality-TV-Kollegin erst einmal verzichten sollte. "Ich denke, er sollte sich das Schöne vielleicht für nach der Sendung aufheben – wenn er mit ihr alleine ist. [...] Das rate ich ihm", so die 54-Jährige. Die Entscheidung liege aber einzig und allein bei Mike, wie seine Mama ebenfalls betont.

"Ich finde die Leyla sympathisch", schwärmte Astrid bereits im RTL-Interview von dem Dschungel-Flirt ihres Sohnes. Kim Virginia hingegen gehe der Grundschullehrerin gehörig gegen den Strich: "Ich finde, er hat eine der schwersten Prüfungen bereits überstanden. Und das ist, ruhig zu bleiben bei so viel Angriff, den er da hatte." Astrids Meinung nach tyrannisiere und stalke die 28-Jährige Mike.

