Ollis Liebelei: Das hält Amira Pocher von Cora Schumacher!

Beginnt jetzt der nächste Fight? Seit Amira (31) und Oliver Pocher (45) im vergangenen Jahr ihre Trennung publik machten, gibt es eine Schlagzeile nach der anderen über das Noch-Ehepaar. Vor allem der Comedian stichelt immer wieder gegen seine Ex-Frau wegen ihrer Turteleien mit anderen Männern. Dabei soll der 45-Jährige selbst eine Liaison haben: Im Dschungelcamp gestand Cora Schumacher (47) die angebliche Liebelei mit dem Entertainer. Und wie findet die Moderatorin das? Was hält Amira wirklich von Cora?

In ihrem Podcast "Hey Amira" spricht die 31-Jährige Klartext und gibt ihre ehrliche Meinung zu Ollis Neuen ab: "Ich muss ja sagen, ich finde Cora schon unfassbar sympathisch. Also, sie kommt sehr, sehr natürlich, lieb, offen und so rüber. Man merkt, sie ist ein herzensguter Mensch." Mit so lieben Worten haben wohl die wenigsten gerechnet. Die Moderatorin legt sogar noch eine Schippe drauf: "Ich wünsche ihr alles Gute für die Zukunft."

Auch Cora ist die Lobrede auf ihre Person nicht entgangen. In ihrer Instagram-Story schreibt die Blondine: "Danke, liebe Amira, kann ich nur zurückgeben. Ich habe gerade in deinen Podcast reingehört!" Meint ihr, es wird so harmonisch zwischen den beiden Frauen bleiben? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher und Olli mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2023

