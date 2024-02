Amira Pocher packt aus: Alle Infos zu Christian, Olli & Co.

Sie ist in Plauderlaune! Amira Pocher (31) und Oliver Pocher (45) hatten im vergangenen Jahr ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Doch lange musste die Moderatorin nicht alleine bleiben: Vor Kurzem wurde sie beim Turteln mit Christian Düren (33) erwischt. Und das war nicht nur ein Urlaubsflirt, wie die Influencerin nun in ihrem Podcast "Liebes Leben" verrät: "So lange geht es noch nicht, aber es ging sehr schnell. Man hat schnell gemerkt, dass man sich sehr gut findet." Doch obwohl sie über Olli hinweg ist, verletzen sie die Flirtgerüchte rund um ihn und Cora Schumacher (47) dennoch, wie sie außerdem ausplaudert.

