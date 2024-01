"Nicht so geil": Amira Pocher klagt über Olli und Cora!

Ist sie etwa verletzt? Seit der Trennung von Amira (31) und Oliver Pocher (45) dominiert das Noch-Ehepaar zeitweise die Schlagzeilen des Boulevards. Immer wieder hatte der Komiker gegen die Mutter seiner Kinder gehetzt – zuletzt rastete er wegen Turtelfotos der Österreicherin und Christian Düren (33) aus. Dabei soll der Entertainer selbst eine neue Romanze am Start haben: Im Dschungelcamp packte Cora Schumacher (47) aus und gestand die Affäre. Doch wie steht Amira zu den Schlagzeilen rund um Olli und Cora?

In ihrem Podcast "Liebes Leben" kann sich die Influencerin im Gespräch mit ihrem Bruder Hima einen kleinen Seitenhieb gegen die Affäre ihres Ex-Partners mit Cora nicht verkneifen. "Für mich sind Schlagzeilen mit Vitamin C übrigens auch nicht so geil. [...] Die andere Partei hat halt das Glück, dass es davon keine Bilder gibt", merkt Amira an.

Ollis neue Liebelei dürfte möglicherweise schon wieder vorbei sein. Da er seit Coras Geständnis nur Witze über die ehemalige Rennfahrerin riss, drehte diese den Spieß um: Auf Instagram teilte die Blondine einen Schnappschuss, auf dem sie ihre Arme um einen Mann schlingt und ihm ein Luftküsschen zuwirft. "Er will einfach nicht zu uns stehen! Dabei waren wir uns doch so nahe!", kommentierte sie den Beitrag.

Getty Images Amira Pocher im Januar 2023

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit dem Reporter Sebastian Klimpke

