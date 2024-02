Große Party bei den Kardashian-Jenners: Stormi wird sechs!

Stormi Webster (6) feiert Geburtstag! Der kleine Lockenkopf stellte 2018 das Leben von Kylie Jenner (26) und Travis Scott (32) auf den Kopf: Als erstes Kind der Unternehmerin und des Rappers machte sie die beiden zu Eltern. Seitdem ist sie gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Aire der ganze Stolz des Ex-Paares und ein Sonnenschein in der Familie der Kardashian-Jenners. Kein Wunder also, dass der sechste Geburtstag von Stormi auch gebührend gefeiert wird!

In ihrer Instagram-Story teilt ihre Mama bereits die ersten Vorbereitungen für die Party. Mit einer riesigen Menge an Luftballons dekoriert sie ihr Wohnzimmer – dabei sind auch schon die zahlreichen Geschenke für das Geburtstagskind zu sehen. Stormis Tante Kim Kardashian (43) gratuliert im Netz sogar schon zu einem Foto der Kleinen mit ihren Cousinen: "Happy Birthday Stormi, ich liebe dich so sehr! Niemand gibt Umarmungen wie du!"

Nach der Party für Stormi steht direkt die nächste Feier an: Denn ihr Bruder Aire wird am 2. Februar zwei Jahre alt. Zum ersten Geburtstag ihres Sohnemanns schmiss Kylie schon ein üppiges Fest, inklusive Bällebad, Rennautos und einer leckeren Torte.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Instagram / kimkardashian True Thompson, Dream Kardashian, Stormi Webster und Chicago West

Instagram / kyliejenner Geburtstagsparty von Aire Webster

