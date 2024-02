Prinz Edward nimmt sich eine Auszeit von der royalen Pflicht

Er gönnt sich eine Verschnaufpause! König Charles (75) erholt sich derzeit von seiner Operation. Der medizinische Eingriff ist aufgrund einer vergrößerten Prostata notwendig gewesen. Seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) ist ebenfalls außer Gefecht gesetzt, die dreifache Mutter musste sich einer Operation am Bauch unterziehen. Ihr Ehemann Prinz William (41) ist derzeit von seinen royalen Pflichten entbunden, um sich um seine Frau zu kümmern. Nun legt ein weiterer Royal zeitweise seine Pflichten nieder!

Wie The Telegraph berichtet, genehmigt sich der Herzog von Edinburgh eine kurze Auszeit: Erst in einer Woche wird Edward den nächsten Auftritt für das britische Königshaus absolvieren. Wie der Palast mitteilte, soll der jüngste Sohn der verstorbenen Monarchin am 08. Februar dann an einem Empfang einer wissenschaftlichen Gesellschaft und an einer Talentshow teilnehmen.

Edward ist im Vergleich zu seinen drei älteren Geschwistern, die schon oft skandalträchtige Schlagzeilen lieferten, weniger auffällig. Der zweifache Vater gilt als fleißig arbeitender Vollzeit-Royal und führt eine skandalfreie Ehe. Im März 2023 zeigte sich sein großer Bruder Charles großzügig und machte Edward anlässlich seines 59. Geburtstages zum Herzog von Edinburgh.

Getty Images König Charles III. und Prinz Edward im Juni 2021

Getty Images Prinz Edward im August 2022

Getty Images Sophie Carter und Prinz Edward im April 2022

