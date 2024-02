Blaues Blut bei GNTM: Dieser Kandidat ist ein echter Prinz!

So was gab es noch nie! Bald heißt es wieder: "Ich habe leider kein Foto für dich!" Die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel steht in den Startlöchern und die Fans dürfen sich auf spannende Veränderungen freuen: Erstmals dürfen auch Männer ihr Können unter Beweis stellen und unter den strengen Augen von Model-Mama Heidi Klum (50) über den Catwalk laufen. Besonders die Biografie eines GNTM-Boys sticht dabei heraus!

Der 22-jährige Marvin beehrt die beliebte TV-Show mit seiner royalen Anwesenheit: Der Vater des Studenten ist König von Suma-Ahenkro, einer Stadt in Ghana! Marvin ist somit ein waschechter ghanaischer Prinz. Seinem blauen Blut zum Trotz führt Marvin aber ein bodenständiges Leben: Neben seinem Studium der Sozialen Arbeit arbeitet er als Aushilfskraft in einem Supermarkt. Wohnhaft ist der Adelsspross in Bielefeld.

Doch Marvin ist nicht der einzige Teilnehmer, der eine außergewöhnliche Geschichte mitbringt: Der 24-jährige Julian aus Odenheim reist mit seinem Zwillingsbruder Luka an. Mit dem 19-jährigen Jermaine versucht ein bekannter Influencer in der diesjährigen Staffel sein Glück. Der Kasseler lief bereits in New York über den Laufsteg!

Anzeige

ProSieben Heidi Klum mit den weiblichen Kandidatinnen von GNTM

Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Marvin, GNTM-Teilnehmer 2024

Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Julian, GNTM-Teilnehmer 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de