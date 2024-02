Nach Kates Bauch-OP: Wann ist Prinz William wieder zurück?

Die Gesundheit steht an erster Stelle! Prinzessin Kate (42) ist nach ihrer Operation am Bauch und dem zweiwöchigen Klinikaufenthalt wieder zurück zu Hause in Windsor – und lässt mit dieser Information ihre besorgten Fans aufatmen. Dennoch muss die Öffentlichkeit noch bis Ostern auf sie verzichten, ihr Mann hingegen weicht seiner Liebsten nicht von der Seite. Auch Prinz William (41) wolle das Arbeitsleben erst mal pausieren, um Kate unterstützen zu können!

Die Briten müssen auf die Rückkehr ihres royalen Traumpaars wohl noch etwas warten. Ein Redakteur von The Sun hat diesbezüglich eine Vermutung. "Wir haben immer noch kein Datum, wann William zurückkehren wird", berichtet er. "Wir befinden uns also in der Situation, dass [die Prinzessin von Wales] zu Hause ist und darauf wartet, dass sie sich erholt, bevor wir William wiedersehen", fügt er hinzu.

Doch wie geht es Kate? Es hieß, dass der Eingriff gut verlaufen sein soll – doch eine Journalistin behauptete gegenüber The Times etwas anderes. Es habe Probleme gegeben in der postoperativen Phase. "Die Entscheidung war, [Kate] in ein künstliches Koma zu versetzen", habe sie angeblich direkt von einem Palastmitarbeiter erfahren.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2014

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch der Nottingham Trent University

