Adieu "Tatort": Til Schweiger schließt radikal mit Rolle ab!

Til Schweiger (60) hat längst keinen Bock mehr auf den Tatort! Als Kommissar Nick Tschiller löste er in der beliebten Krimireihe sechs Fälle in Hamburg. Doch die letzte Folge mit dem Schauspieler lief bereits 2020 – seitdem warten die Fans umsonst, ihn wieder in der Rolle des kompetenten Ermittlers zu sehen. Sein offizieller Abschied von dem Format wurde allerdings nie bekannt gegeben. Jetzt stellt Till aber klar: Er hat längst mit seinem Dasein als "Tatort"-Kommissar abgeschlossen!

"Ich beschäftige mich nicht mit dem 'Tatort'. Ich habe den eigentlich nie geguckt, bis ich ihn selber gemacht habe", macht er gegenüber Bild deutlich und betont, dass die Krimis sowieso meistens schlecht seien. Laut Informationen der Zeitung sind zwar vertraglich noch zwei weitere Fälle mit Tschiller vorgesehen – darauf hat Til aber keine Lust. "Das ist schon lange nicht mehr geplant, dass wir da weitermachen", verdeutlicht er. Auch die ARD und der NDR hätten kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit.

In den letzten Monaten mussten sich die "Tatort"-Fans sowieso von vielen der alteingesessenen Kommissare verabschieden. Zuletzt kündigte das Münchner "Tatort"-Duo aus Miroslav Nemec (69) und Udo Wachtveitl (65) an, nach ihrem 100. Fall nach 35 Jahren den Dienst zu quittieren.

Collection Christophel Til Schweiger in "Tatort: Wilkommen in Hamburg"

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

Getty Images Til Schweiger beim Zürich Film Festival

