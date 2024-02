Beinahe geflogen! Ist Leyla fürs Dschungelfinale geeignet?

Hat sie das Zeug zum Sieg? Vom ständigen Streit mit Kim Virginia (28) bis hin zur potenziellen Romanze mit Mike Heiter (31) – Leyla Lahouar (27) geht im Dschungelcamp durch zahlreiche Höhen und Tiefen. Spinnenphobie, Höhenangst oder Panik in engen Räumen machen ihr das Leben in der Wildnis nicht gerade leichter. Besonders die Dschungelprüfungen machten der Frankfurterin zu schaffen. Gönnen die Zuschauer Leyla trotzdem den Sieg?

In der ersten Woche schickten die Zuschauer die 27-Jährige dreimal in Folge in die Prüfung. Ihre erste Challenge in Begleitung von Twenty4tim (23) brach sie nach wenigen Sekunden ab. In der zweiten Prüfung kam dann die große Überraschung: In schwindelerregender Höhe erkletterte Leyla ganze zehn Sterne! In Prüfung Nummer drei ging sie jedoch erneut leer aus, da sie ihre Platzangst nicht überwinden konnte. Seither hat die Frankfurterin nun scheinbar keine Lust mehr auf die Herausforderungen. "Leyla und Kim sind nur noch zur Deko dort drin oder warum gehen die nicht mehr zur Prüfung?", empörte sich ein Dschungel-Fan auf Instagram.

Gibt es für die TV-Bekanntheit trotzdem noch Hoffnung auf die Krone? Eine Promiflash-Umfrage [Stand 03. Februar, 14:00 Uhr] zeigt: Die Leser sind sich nicht einig! Von 3.098 Teilnehmern hätten sich 59,3 Prozent, also 1.837 Zuschauer, Leylas Auszug aus dem Camp gewünscht. 1.279 Fans hingegen, also 40,7 Prozent, wollen weiterhin mehr von ihr sehen.

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Dschungelcamp, RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamp 2024

Dchungelcamp, RTL Leyla Lahouar bei ihrer dritten Dschungelprüfung

