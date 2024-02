Dschungel-Aus kurz vor dem Finale: Erste Worte von Mike!

Die Entscheidung ist gefallen und das Dschungelcamp 2024 hat seine Finalisten gefunden! Am Samstagabend mussten die fünf Promis noch einmal ran. In einem spannenden Halbfinale bewiesen sie alle ihr Können – doch am Ende reichte es nur für drei Stars. Mike Heiter (31) und Fabio Knez gingen leer aus und belegen die Plätze fünf und vier. Wie geht es Ersterem nach seinem überraschenden Dschungel-Aus?

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" zeigt sich Mike ziemlich platt im Interview. Der ehemalige Love Island-Star erklärt: "Ein bisschen traurig ist man schon, man hätte es gerne ins Finale geschafft." Er freue sich aber für seine Mitstreiter, die es ins Finale schafften: "Alle drei sind super Menschen, sie haben es alle drei verdient."

Was genau Mike so kurz vor dem Finale die Zuschaueranrufe kostete, ist nicht klar – jedoch könnte es an seinem Korb an Leyla Lahouar (27) liegen. Kurz zuvor machte der Influencer nämlich quasi mit seinem Flirt Schluss. Viele Fans zeigten anschließend Mitleid mit der Beauty.

RTL Mike Heiter und Fabio Knez im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Fabio Knez und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

