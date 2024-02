"Immer Magenschmerzen": Heidi Klum wurde vier Jahre betrogen

Sie hat lange auf ihren Mr. Right gewartet! An Weihnachten 2018 hatte sich Heidi Klum (50) über einen Heiratsantrag von Tom Kaulitz (34) freuen können. Schon zwei Monate später gaben sich der Tokio Hotel-Sänger und die Modelmama in einer intimen Zeremonie das Jawort. Seither scheinen sie unzertrennlich zu sein. Auf ihrem Weg zur großen Liebe machte die 50-Jährige allerdings auch ziemlich unschöne Erfahrungen. Heidi wurde von einem Ex über vier Jahre hinweg betrogen!

Im US-amerikanischen Podcast "Call Her Daddy" erzählt das Supermodel offen und ehrlich von seiner Dating-Historie. "Ich hatte eine Partnerschaft, in der ich vier Jahre lang betrogen wurde, von der ersten Sekunde an bis zur letzten. Die ganze Zeit über, bis ich es herausfand", räumt sie ein. Heidi solle während der Beziehung aber schon eine böse Vorahnung gehabt haben: "Ich hatte immer diese Magenschmerzen, weil ich schon dachte, dass etwas nicht stimmt". Beweise für das Fremdgehen fand sie dann in den E-Mails des Unbekannten.

Jetzt hat Heidi ihr Liebesglück endlich gefunden! Im Gespräch mit Alexandra Cooper (29) findet das Model für Tom nur liebe Worte. Besonders über das gemeinsame Sexleben kommt sie ins Schwärmen: "Viele Männer haben kaum Ausdauer im Bett, mein Mann schon!"

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz an Silvester 2022/2023

Cobra Team / BACKGRID / ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Juli 2023

