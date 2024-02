Dschungel-Aus im Halbfinale: Mike Heiter ist stolz auf sich!

Für ihn hat es nicht gereicht! Seit rund zwei Wochen tummeln sich wieder allerlei Stars und Sternchen im Dschungelcamp. Doch von den ursprünglich zwölf Kandidaten sind mittlerweile nur noch drei übrig: Lucy Diakovska (47), Twenty4tim (23) und Leyla Lahouar (27) konnten sich gegen ihre Kontrahenten durchsetzen und stehen nun im Finale. Fabio Knez und Mike Heiter (31) hatten dagegen nicht so viel Glück: Sie schieden im Halbfinale aus. Nun verrät Mike gegenüber Promiflash, wie es ihm mit seinem Rausschmiss kurz vor dem Finale geht.

"Also, mir geht es jetzt top. Ich bin stolz darauf, im Halbfinale gewesen zu sein. Den fünften Platz zu machen ist schon krass", plaudert der einstige Love Island-Hottie im Interview mit Promiflash aus. Seinen Rauswurf habe der Ex von Elena Miras (31) allerdings schon ein bisschen kommen sehen: "Man rechnet eigentlich jeden Tag damit, dass da was passieren könnte, weil man halt nie weiß, wie die Zuschauer da entscheiden oder drauf sind, weil alle im Camp sehr stark sind." Weshalb am Ende nicht genügend Leute für ihn angerufen haben, kann er sich jedoch nicht erklären.

Möglicherweise waren die Fans genervt von seinem Liebes-Dreieck mit seinen Mitcamperinnen Kim Virginia Hartung (28) und Leyla? In Down Under bandelte der Fitness-Fan schließlich mit dem Ex-Bachelor-Girl an, während seine Verflossene zuschauen musste. Der Dschungel-Casanova möchte Leyla auch abseits der Kameras weiter kennenlernen.

RTL Mike Heiter, TV-Persönlichkeit

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

