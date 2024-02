Kinderwunsch und Paartherapie: Coupleontour geben ein Update

Gibt es bei Coupleontour bald wieder Babynews? Die Webstars hatten nach der Geburt ihrer Tochter stets verneint, weiteren Nachwuchs zu planen. Doch das hat sich mittlerweile offenbar geändert. Im Promiflash-Interview auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You" erzählt Vanessa: "Ina wollte damals nicht schwanger werden, aber mittlerweile kann sie sich das vorstellen und wir gehen jetzt auch bald zum Arzt, um zu gucken, ob das überhaupt funktionieren kann nach dem Schlaganfall." Zuvor hatte das Paar neben dem gesundheitlichen Aspekt aber auch anderweitig eine schwere Zeit durchgemacht...

