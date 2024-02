"Zieh was an": Heidi Klum wurde von ihren Kindern ermahnt!

Sogar Heidi Klum (50) war ihren Kindern manchmal peinlich! Das Model ist stolze Mama von vier Kindern. Während sich ihr Leben weitgehend im Rampenlicht abspielt, hielt sie ihre Kinder jahrelang aus der Öffentlichkeit heraus. Trotz alledem teilte die Bergisch Gladbacherin in dieser Zeit immer wieder kleine Anekdoten aus ihrem Familienleben. Nun plaudert Heidi erneut aus dem Nähkästchen: Ihre Kinder baten sie früher, sich obenrum zu bedecken!

Vor einigen Tagen war Heidi im Podcast "Call Her Daddy" zu Gast und sprach über ihre lockere Haltung. Das Model besucht nicht nur FKK-Badestrände, sondern lebt die Freizügigkeit auch gern zu Hause aus – und davon waren ihre Kids nicht immer begeistert. "Sie kamen immer zu mir und sagten 'Ein Freund kommt vorbei. Mama, zieh dein Oberteil an.' Und ich antwortete dann 'Wann hatte ich jemals kein Oberteil an, wenn deine Freunde zu Besuch kamen?'", erzählt die Mama.

Ihre Tochter Leni (19) scheint sich da an einige Situationen zu erinnern. Im weiteren Verlauf des Podcasts rufen die Gastgeberin und Heidi die Klum-Tochter an und befragen sie zur Freizügigkeit ihrer Mutter. "Ich erinnere mich an Geburtstagsfeiern oder Besuch von Freunden. Da hat sie sich währenddessen oben ohne am Pool gebräunt", gibt die 19-Jährige lachend zu. Damit nicht genug: Leni erzählte außerdem, wie sie als Kind die Sextoy-Schublade ihrer Mama entdeckte und durchstöberte.

Instagram / heidiklum Tochter Leni, Mama Heidi Klum und Sohn Henry

MEGA / Courtesy of Intimissimi Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni im Januar 2024

