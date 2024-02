So cool wie der Papa! Travis Barker zeigt Baby Rockys Mode

Seine Kleidung wird seinem Namen schon jetzt gerecht! Reality-TV-Ikone Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (48) hatten lange versucht, ein gemeinsames Kind zu bekommen – im vergangenen Jahr klappte es endlich: Im November erblickte ihr Söhnchen Rocky Thirteen das Licht der Welt. Bislang halten sich die stolzen Eltern mit Informationen zu ihrem Baby zurück. Nun gibt jedoch Vater Travis einen Einblick in den Kleiderschrank seines Jüngsten!

In seiner Snapchat-Story teilt der Blink-182-Drummer einen süßen Schnappschuss mit seiner Community. Darauf zu sehen: Ein Baby-T-Shirt der Rockband Led Zeppelin und ein weiteres, auf dem die Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne (75) abgebildet ist. "Rockys Vintage-Kollektion", schreibt der 48-Jährige dazu. Travis' Sohn scheint also schon jetzt in die musikalischen und modischen Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Vor wenigen Tagen zeigte der Schlagzeuger seine Liebe zu Rocky mit einer ganz besonderen Geste: Er ließ sich dessen Namen tätowieren. Im Netz präsentierte er die Tattoo-Vorlage, auf der "Rocky" in geschwungener Schrift zu sehen ist – wo sich das neue Kunstwerk auf seinem Körper befindet, verriet er jedoch nicht.

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2022

Anzeige

Snapchat / travisbarker Rocky Thirteens T-Shirts

Anzeige

Snapchat / Travis Barker Rocky-Tattoo für Travis Barker, Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de